Закон, порядок,...
ГлавнаяНовости
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Закон, порядок, государство

884 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Vladimir Bogdanov
    Наградил или вручил награды? Награждает президент! А зам министра только вручает!Заместитель Минис...
  • Ингерман Ланская
    как это могла произойти? у этой же пенсио нерки Самое Лутчее Абразаваниье в мире!!!!!!!Полицейскими в Кр...
  • Сергей Васильевич
    А Минсельхоз Ингушетии не подозревается?Глава сельскохозя...

Десантники группировки войск Днепр доставляют продукты питания на берег Днепра

Десантники группировки войск Днепр доставляют продукты питания на берег Днепра

Доставка всего необходимого производится подразделениями материально-технического обеспечения зачастую с помощью тяжелых «грузовых» квадрокоптеров, способных поднимать по нескольку десятков килограммов полезного груза.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх