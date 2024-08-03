Десантники группировки войск Днепр доставляют продукты питания на берег Днепра

Доставка всего необходимого производится подразделениями материально-технического обеспечения зачастую с помощью тяжелых «грузовых» квадрокоптеров, способных поднимать по нескольку десятков килограммов полезного груза.
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