Проведены обыски как на его рабочем месте, так и в его доме. Расследование этого инцидента поручено Главному военно-следственному управлению Следственного комитета Российской Федерации.
Отставки и посадки: быстрая трансформация Минобороны
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ВК
Вад Кук
Очень много паркетных генералов пора эти конюшни разгребать
Ответить
14 час.
ВК
Вячеслав Кудрявцев
генеральш то теперь куда?
Ответить
12 час.
Татьянка Яцук
представляю- в каком они шоке- привычная вольготная и сладкая жизнь рушится на глазах...
Ответить
11 час.
Свежие комментарии