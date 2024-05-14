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ВК Пресс

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Отставки и посадки: быстрая трансформация Минобороны

Отставки и посадки: быстрая трансформация Минобороны

Проведены обыски как на его рабочем месте, так и в его доме. Расследование этого инцидента поручено Главному военно-следственному управлению Следственного комитета Российской Федерации.

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Комментарии
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ВК
Вад Кук
Очень много паркетных генералов пора эти конюшни разгребать
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14 час.
ВК
Вячеслав Кудрявцев
генеральш то теперь куда?
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12 час.
Татьянка Яцук
представляю- в каком они шоке- привычная вольготная и сладкая жизнь рушится на глазах...
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11 час.

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