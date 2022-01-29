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Крашенинников призвал закрепить ограничения на оборот криптовалюты на законодательном уровне

Председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников заявил, что в законодательстве РФ необходимо закрепить криптовалюту как объект, а также прописать ограничения на ее оборот в стране.

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