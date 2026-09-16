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Смолкин — об ОИ-2022: если бы мы сейчас столкнулись с таким давлением, закрылись бы полностью

Смолкин — об ОИ-2022: если бы мы сейчас столкнулись с таким давлением, закрылись бы полностью

Глеб Смолкин, выступающий в танцах на льду с Дианой Дэвис, поделился воспоминаниями об Олимпиаде-2026 в Пекине.

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