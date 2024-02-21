Русская весна
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Русская весна

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«Они даже не знают»: в США заговорили о панике ВСУ после сдачи Авдеевки

«Они даже не знают»: в США заговорили о панике ВСУ после сдачи Авдеевки

Вооруженные силы Украины после сдачи Авдеевки оказались в растерянности и совершенно не могут противостоять стремительному продвижению российской армии по всей линии фронта, заявил бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Stephen Gardner.

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SC
Serg Che
Давите ребятушки фашистскую нечисть!...
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