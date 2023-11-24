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Военное обозрение

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Французский журналист предложил ЕС «подкупить» Трампа для дальнейшей поддержки Украины со стороны США

Французский журналист предложил ЕС «подкупить» Трампа для дальнейшей поддержки Украины со стороны США

Вслед за серьезным снижением поддержки со стороны США на фоне палестино-израильского конфликта, Киев рискует и вовсе лишиться американской военной и финансовой помощи.

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