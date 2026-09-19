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Газета.ру

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Юрист Челноков: работодатели не вправе увольнять банкротов

Юрист Челноков: работодатели не вправе увольнять банкротов

Банкротство физического лица обрастает мифами, особенно в части трудовых отношений. Главный страх должника: «Меня уволят, как только узнают о долгах».

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