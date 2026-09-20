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Гречка больше не требует подливки: добавила одну специю — и гарнир зазвучал совсем по-другому

Гречка больше не требует подливки: добавила одну специю — и гарнир зазвучал совсем по-другому

Обычно люди варят гречку, используя только крупу, воду, соль и добавляя масло в конце. Пресный результат заставляет готовить дополнения: гуляш с подливкой или соус.

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