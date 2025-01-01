В Греции рассказали о последствиях для ЕС остановки транзита газа через Украину

TASS/EPA/PAWEL SUPERNAK Прекращение транзита российского газа через территорию Украины на фоне быстрого истощения запасов газа в Европе создает критическую ситуацию для ЕС, сообщает греческий новостной портал Newmoney.
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