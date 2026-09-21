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Фармпром России - новости и события

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ПНИПУ предложил использовать отходы пчеловодства для выращивания клеточных культур при производстве вакцин

ПНИПУ предложил использовать отходы пчеловодства для выращивания клеточных культур при производстве вакцин

По данным ученых, ее эффективность при выращивании клеточной культуры оказалась близкой к среде с традиционной сывороткой.

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