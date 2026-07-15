Удары «Гераней-2/4 сикер» операторов 50-й ОБрБпС «Варяг» по подстанциям, АЗС, складским помещениям, системам связи, подвижному железнодорожному составу и грузовому транспорту.
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Удары «Гераней-2/4 сикер» операторов 50-й ОБрБпС «Варяг» по подстанциям, АЗС, складским помещениям, системам связи, подвижному железнодорожному составу и грузовому транспорту.
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