Байден начал лечение от рака: сенатор требует слушаний о его способностях

Джо Байден начал курс лечения от рака, заверив, что болезнь не затронула другие органы. Белый дом попросил Джилл Байден раскрыть детали о здоровье бывшего президента, а сенатор Эрик Шмитт назначил слушания о периоде ухудшения когнитивных способностей Байдена.
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