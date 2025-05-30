Байден начал лечение от рака: сенатор требует слушаний о его способностях

Джо Байден начал курс лечения от рака, заверив, что болезнь не затронула другие органы. Белый дом попросил Джилл Байден раскрыть детали о здоровье бывшего президента, а сенатор Эрик Шмитт назначил слушания о периоде ухудшения когнитивных способностей Байдена.