«ВС РФ начинают масштабную операцию»: На Черном море — волны дронов: российская армия начала операцию: Новости СВО, военные сводки — интерактивная карта боевых действий на Украине, Карта СВО

Новости СВО, сегодня на 17 июля 2026 г. военные сводки, интерактивная карта боевых действий на Украине, Константиновка новости сегодня, на 17.
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