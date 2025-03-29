Температура выше нормы охватит почти всю Россию

Почти на всей территории России ожидается температура выше нормы. Как сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, к 1 апреля температура выше нормы может установиться почти на всей территории России.
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