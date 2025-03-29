Политика как он...
ГлавнаяБлогНовостиСоциалкаИстория
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Политика как она есть

41 088 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Лидия Санникова
    Фууууууууууууу...Киркоров опротест...
  • Аркадий Цыганов
    Все лидеры Европы, не считая Орбана, ненавидели Трампа и желали ему поражения. А Трамп ещё та акула. Никого не прощает.В США раскрыли пр...
  • alik3456 Джексон
    На коленях около поста ГАИ...Цыганским семьям ...

Температура выше нормы охватит почти всю Россию

Температура выше нормы охватит почти всю Россию

Почти на всей территории России ожидается температура выше нормы. Как сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, к 1 апреля температура выше нормы может установиться почти на всей территории России.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх