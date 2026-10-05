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Царьград

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Кубань заняла 21-е место в рейтинге благополучия регионов РФ

Кубань заняла 21-е место в рейтинге благополучия регионов РФ

Краснодарский край по итогам 2025 года занял 21-е место в рейтинге материального благополучия населения, набрав 71,97 балла против 66,47 годом ранее.

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