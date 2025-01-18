Ранним утром 18 января на набережной реки Фонтанки пьяная компания устроила ДТП. В 4.45 у перекрестка с Никольским переулком и Большой Подьяческой улицей в реку рухнул автомобиль.
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Ранним утром 18 января на набережной реки Фонтанки пьяная компания устроила ДТП. В 4.45 у перекрестка с Никольским переулком и Большой Подьяческой улицей в реку рухнул автомобиль.