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Единая социальная карта пенсионера: что предлагает изменить Минтруд России?

Единая социальная карта пенсионера: что предлагает изменить Минтруд России?

Министр труда Антон Котяков обсуждает введение Единой социальной карты для русских пенсионеров. Идея требует изменения законодательства и обсуждения с регионами, чтобы обеспечить бесплатный проезд и льготы вне зависимости от места жительства.

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