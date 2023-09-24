Пьяная женщина зарезала ножом знакомого в Уссурийске

В Уссурийске женщина пойдет под суд за убийство знакомого. В июле 2023 года 39-летняя жительница Уссурийска в состоянии опьянения ударила ножом в спину своего знакомого, он скончался на месте, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на пресс-службу СледственногокомитетаРоссийской Федерации по Приморскому краю.