Политолог Марков, комментируя возвращение командиров «Азова» на Украину, заявил, что Зеленский предал Эрдогана и обманул его

Российский политолог Сергей Марков, комментируя возвращение командиров «Азова» (запрещенная в РФ террористическая организация) на Украину, заявил, что президент данной страны Владимир Зеленский предал турецкого лидера Реджепа Эрдогана и обманул его.
Российский политолог Сергей Марков, комментируя возвращение командиров «Азова» (запрещенная в РФ террористическая организация) на Украину, заявил, что президент данной страны Владимир Зеленский предал турецкого лидера Реджепа Эрдогана и обманул его.
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