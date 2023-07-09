Аргументы недели

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Политолог Марков, комментируя возвращение командиров «Азова» на Украину, заявил, что Зеленский предал Эрдогана и обманул его

Политолог Марков, комментируя возвращение командиров «Азова» на Украину, заявил, что Зеленский предал Эрдогана и обманул его

Российский политолог Сергей Марков, комментируя возвращение командиров «Азова» (запрещенная в РФ террористическая организация) на Украину, заявил, что президент данной страны Владимир Зеленский предал турецкого лидера Реджепа Эрдогана и обманул его.

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Комментарии
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Ольга Каширина
Пора создавать &quot;Клуб обманутых президентов&quot;. Не только   Путина, но и Эрдогана.  Что-то плохо в это верится после  переговоров Эрдогана с Зеленским и обещаний Эрдогана поддержать Зеленского.
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14 час.
ГМ
Георгий Михалев
Давайте пожалеем турецкую скотину.
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4 час.

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