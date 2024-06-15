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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Мама Рублева: «Андрей не поедет на Олимпиаду в Париж. Думаю, это связано со здоровьем»

Мама Рублева: «Андрей не поедет на Олимпиаду в Париж. Думаю, это связано со здоровьем»

Об этом рассказала его мама Марина Марьенко. Рублев – чемпион Токио-2020 в миксте с Анастасией Павлюченковой.

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