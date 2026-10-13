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Медицина 2.0

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Названа неочевидная опасность анального секса

Названа неочевидная опасность анального секса

Анальный секс может стать причиной кишечной инфекции, устойчивой к антибиотикам. Врач уточнила, что речь идет о шигеллезе, который вызывают бактерии, находящиеся в фекалиях.

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