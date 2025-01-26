Все могло закончиться смертью: Сергей Лазарев попал в критическую ситуацию в путешествии

Певец Сергей Лазарев вышел на связь с тревожными новостями о своем здоровье. В личном блоге исполнитель хита «Это все она» пожаловался на горную болезнь в путешествии по Южной Америке, в результате которой чуть не погиб.
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