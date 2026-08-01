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Перерасчёт пенсий, больничные для самозанятых, льготы по карте МИР: какие изменения ждут россиян в августе

Перерасчёт пенсий, больничные для самозанятых, льготы по карте МИР: какие изменения ждут россиян в августе

С 1 августа Социальный фонд России проведёт беззаявительный перерасчёт страховых пенсий. Затронет это всех получателей пенсий по старости и инвалидности, за которых в прошлом году работодатели уплачивали страховые взносы.

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