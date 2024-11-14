Эринги, корнеплоды и ростовский борщ: меню для холодов в ресторане Sapiens

«Обладать вкусом – это больше, чем обладать умом», — говорил писатель Оноре де Бальзак. Ресторан Sapiens виртуозно обладает обоими понятиями, осознанно и практически с научным подходом исследуя природу вкуса.
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