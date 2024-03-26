Депутат Василькова предложила решение проблемы кадрового дефицита

СИРИУС, 26 марта, ФедералПресс. Система подготовки кадров должна быть адаптирована к реагированию на системные вызовы, мешающие реализации промышленной политики технологического суверенитета, заявила депутат фракции «Единая Россия» Мария Василькова на международном форуме «Атомэкспо-2024».
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