Путин и лидер Вьетнама То Лам обсудили перспективы экономического сотрудничества

Встреча глав государств проходит во вьетнамской столице По итогам переговоров президента России Владимира Путина с лидером Вьетнама То Ламом были озвучены ключевые договоренности и планы по развитию двустороннего взаимодействия.
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