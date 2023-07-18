Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

108 подписчиков

Кристиан Хорнер: «Де Врис был почти как затычка. Смысл ждать, если Ника уволили бы все равно?»

С Гран-при Венгрии Ника заменит Даниэль Риккардо. Руководитель «Ред Булл» рассказал, почему нидерландцу позволили провести лишь десять этапов за команду из Фаэнцы.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх