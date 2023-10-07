Отопление начали давать во всех районах Татарстана — запущено 2,4 тысячи котельных

В Татарстане во всех 45 муниципальных образованиях приняли решение о начале отопительного сезона. Давать тепло начали как в социальных объектах, так и в жилых домах, сообщил на совещании в Доме правительства республики министр строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана Марат Айзатуллин.
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