Отопление начали давать во всех районах Татарстана — запущено 2,4 тысячи котельных

В Татарстане во всех 45 муниципальных образованиях приняли решение о начале отопительного сезона. Давать тепло начали как в социальных объектах, так и в жилых домах, сообщил на совещании в Доме правительства республики министр строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана Марат Айзатуллин.