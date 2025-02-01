Илона Корстин: «Все билеты на Матч звезд проданы за две недели до события. У Лиги рекордная выручка – 20 миллионов рублей»

Событие состоится 16 февраля на «ВТБ Арене». «Рады сообщить о самом раннем солд-ауте в истории Лиги – за две недели до Матча звезд! Общая выручка составила 20 миллионов рублей – показатель по прибыли также стал рекордным для Лиги.
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