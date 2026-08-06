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Короли эпизода: как сложились судьбы 7 актеров из комедий Леонида Гайдая

Короли эпизода: как сложились судьбы 7 актеров из комедий Леонида Гайдая

Комедии Леонида Гайдая мгновенно становились народными хитами. Часто даже короткое появление на экране приносило артисту больше славы, чем главные роли у других режиссеров.

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