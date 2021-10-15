https://alter-science Лазер для черных дыр поймает излучение Хокинга, надеются физики Ученые приближаются к тому, чтобы обнаружить излучение Хокинга - неуловимое тепловое излучение, которое, как считается, исходит от горизонта событий черной дыры.
https://alter-science Лазер для черных дыр поймает излучение Хокинга, надеются физики Ученые приближаются к тому, чтобы обнаружить излучение Хокинга - неуловимое тепловое излучение, которое, как считается, исходит от горизонта событий черной дыры.
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