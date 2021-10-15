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Лазер для черных дыр поймает излучение Хокинга, надеются физики

Лазер для черных дыр поймает излучение Хокинга, надеются физики

https://alter-science   Лазер для черных дыр поймает излучение Хокинга, надеются физики Ученые приближаются к тому, чтобы обнаружить излучение Хокинга - неуловимое тепловое излучение, которое, как считается, исходит от горизонта событий черной дыры.

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Юрий Ильинов
Наверняка многие читатели слышали историю о Соликамском магниевом заводе (СМЗ). В настоящий момент проходит процедура возврата предприятия в государственную собственность. Однако дело выходит далеко за пределы истории СМЗ. Все гораздо серьезнее https://www.youtube.com/watch?v=m043etu6E5I

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