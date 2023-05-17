Великобритания и Нидерланды договорились о создании «истребительной коалиции» для обеспечения Украины современной боевой авиацией

Европа создаст "истребительную коалицию" для обеспечения Украины современными боевыми самолетами, о чем неоднократно просил Зеленский.
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