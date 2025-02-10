Адвокат Горьков: аферисты получают кредиты в банке без проверки

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев Все большее число российских финансовых организация выдают кредиты без проверки личности заемщика, что открывает большое пространство для мошенников, сообщил адвокат Даниил Горьков.
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