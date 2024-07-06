В США признали господство российской авиации: новости СВО на утро 6 июля

Истребитель-бомбардировщик СУ-34 Западные страны могут пересмотреть свое решение о поставках Украине американских истребителей F-16 после российских ударов по аэродромам, заявил бывший глава пресс-службы Генштаба ВСУ полковник Владислав Селезнев в эфире канала «Обозреватель».
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