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Рогов назвал нового командующего Сухопутными войсками ВСУ военным преступником

Рогов назвал нового командующего Сухопутными войсками ВСУ военным преступником

Председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов назвал нового командующего Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины (ВСУ) Михаила Драпатого военным преступником.

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