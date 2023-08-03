Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал бесценным опытом свою работу с Президентом России Владимиром Путиным, подчеркнув, что глава государства во многом является для него учителем.
Дмитрий Песков назвал Владимира Путина своим учителем
Комментарии
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Bogdan Stupin
...20 лет он непосредственно находится «вблизи человека, который является для него тем самым учителем». Двадцать лет - это,конечно, не кот наплакал. Но тут есть, видимо, некая педагогическая проблема. Коль результаты таковы...
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20 час.
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