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Прокуратура КБР направила в суд дело лидера группы мошенников

Прокуратура КБР направила в суд дело лидера группы мошенников

Прокуратура Кабардино-Балкарии направила в суд уголовное дело в отношении жителя Ростовской области, обвиняемого в руководстве преступным сообществом телефонных мошенников, которые похитили у граждан более 19 миллионов рублей.

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