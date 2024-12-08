Джордж Расселл: «Хотели опробовать радикальные варианты настроек болида и сознательно пошли на это»

Пилот «Мерседеса» занял седьмое место по итогам квалификации к Гран-при Абу-Даби, отметив, что в целом остался доволен результатом, учитывая то, что команда много экспериментировала с настройками болида – с прицелом на подготовку уже к следующему сезону.