Джордж Расселл: «Хотели опробовать радикальные варианты настроек болида и сознательно пошли на это»

Пилот «Мерседеса» занял седьмое место по итогам квалификации к Гран-при Абу-Даби, отметив, что в целом остался доволен результатом, учитывая то, что команда много экспериментировала с настройками болида – с прицелом на подготовку уже к следующему сезону.
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