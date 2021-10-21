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Путин заявил, что шурави не имеют отрицательного восприятия в Афганистане

СОЧИ, 21 октября. /ТАСС/. Советский Союз проводил взвешенную политику в Афганистане, поэтому в обществе "шурави" (от арабского "шура" - совет), как называли советских граждан местные жители, не получили отрицательного восприятия, несмотря на войну.

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