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«ПСЖ» – «Осер». Онлайн-трансляция начнется в 15:00

«ПСЖ» примет «Осер» в 15-м туре Лиги 1. Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 15:00 по московскому времени.

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