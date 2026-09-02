Русские туристы назвали места в России для "вкуса жизни" и исполнения мечты

Опрос показал, что почти 40% туристов едут на Дальний Восток ради необычной природы, а ещё четверть — за уникальными эмоциями, при этом средний бюджет поездки составляет около 111 тысяч рублей.
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