Эксперт платформы «Мошеловка» Храпунова напомнила об уголовной статье за дропперские схемы вывода денег

Эксперт платформы Народного фронта «Мошеловка» Алла Храпунова в беседе с радио Sputnik прокомментировала информацию о том, что мошенники все чаще вовлекают несовершеннолетних в дропперские схемы по нелегальному выводу денег с банковских карт.
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