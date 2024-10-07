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Эксперт платформы «Мошеловка» Храпунова напомнила об уголовной статье за дропперские схемы вывода денег

Эксперт платформы «Мошеловка» Храпунова напомнила об уголовной статье за дропперские схемы вывода денег

Эксперт платформы Народного фронта «Мошеловка» Алла Храпунова в беседе с радио Sputnik прокомментировала информацию о том, что мошенники все чаще вовлекают несовершеннолетних в дропперские схемы по нелегальному выводу денег с банковских карт.

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