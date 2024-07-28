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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Венгер на 10 лет опережал остальных тренеров. Уже тогда он был одержим доминированием и развитием атак от своих ворот. Он был новатором и произвел революцию в «Арсенале». Луполи об экс-тренере

«Венгер на 10 лет опережал остальных тренеров. Уже тогда он был одержим доминированием и развитием атак от своих ворот. Он был новатором и произвел революцию в «Арсенале». Луполи об экс-тренере

«Он был новатором, который произвел революцию в мире «Арсенала», начиная со спортивного центра и заканчивая столовой, поварами и тренажерным залом.

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