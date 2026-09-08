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Фонбет Чемпионат КХЛ. «Металлург» примет «Амур», «Нефтехимик» сыграет с «Сочи», «Шанхай» в гостях у «Локомотива»

Продолжается Фонбет Чемпионат КХЛ.  « Металлург » вновь примет « Амур », « Нефтехимик » сыграет с «Сочи», « Шанхай » проведет гостевой матч с «Локомотивом».

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