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Sobakaru

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За что все любят книги братьев Стругацких? Рассказывают Алексей Конаков, Александра Гарт, Петр Шерешевский и другие герои Собака.ru

За что все любят книги братьев Стругацких? Рассказывают Алексей Конаков, Александра Гарт, Петр Шерешевский и другие герои Собака.ru

Декодируем мультивселенную патриархов научной фантастики (среди фаворитов — не только «Пикник на обочине» и «Трудно быть богом»!).

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