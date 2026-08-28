За что все любят книги братьев Стругацких? Рассказывают Алексей Конаков, Александра Гарт, Петр Шерешевский и другие герои Собака.ru

Декодируем мультивселенную патриархов научной фантастики (среди фаворитов — не только «Пикник на обочине» и «Трудно быть богом»!).
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- Милонов раскритик...
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