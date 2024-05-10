Дмитрий Азаров поздравил с Днём Победы ветерана из Сызрани

Губернатор и секретарь регионального отделения "Единой России" Дмитрий Азаров провел встречу с ветеранами Великой Отечественной войны, чтобы выразить свою признательность и уважение к тем, кто обеспечил Победу и мирное будущее для страны.
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