Росавиация: двух пилотов и пассажира самолета Ан-2 доставили в больницу

Утром в воскресенье поисково-спасательная служба Росавиации совместно со спасателями Камчатской региональной поисково-спасательной базы эвакуировали двух пилотов и пассажира самолёта Ан-2 в посёлок Мильково.
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