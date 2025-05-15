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Итоги переговоров в Стамбуле уже известны

Итоги переговоров в Стамбуле уже известны

Итоги переговоров в Стамбуле уже известны На самом деле результаты предстоящих сегодня переговоров в Стамбуле были известны еще несколько дней назад.

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Комментарии
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ЕС
Евгений Саваровский
Пока Одесса у фашистов, то никаких подписаний.
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18 час.
E
Ed
Ваши слова да нашему политбомонду в уши, пока, увы ...
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18 час.
леонид жильцов
Какой мудак пустил этого козла на встречу с делегацией РФ ,он самозванец т.е. НИКТО и Звать его Никак
Ответить
14 час.
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