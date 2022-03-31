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Национального Интернета в России не будет. А будет – суверенный

Национального Интернета в России не будет. А будет – суверенный

В России не собираются создавать национальный интернет, об этом заявила глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

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