Кто только сейчас ставит елку и упаковывает подарки, то поторопитесь! Ведь до Нового года остался один день и успеть надо ВСЕ!А если к празднику уже готовы, то рекомендуем включать «Радио Крым» и наслаждаться приятной атмосферой в окружении предновогодней суеты!@radiocrimeaЧитать подробнее>>> .