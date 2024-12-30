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Кто только сейчас ставит елку и упаковывает подарки, то поторопитесь!

Кто только сейчас ставит елку и упаковывает подарки, то поторопитесь!

Кто только сейчас ставит елку и упаковывает подарки, то поторопитесь! Ведь до Нового года остался один день и успеть надо ВСЕ!А если к празднику уже готовы, то рекомендуем включать «Радио Крым» и наслаждаться приятной атмосферой в окружении предновогодней суеты!@radiocrimeaЧитать подробнее>>> .

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